I missili ipersonici, che viaggiano a 3 km al secondo, oltre 5 volte la velocità del suono, di cui dispone Cina e Russia, potranno cambiare le sorti di una guerra?

Non sembra che siano destinati al ruolo di “game changer”, e la conclusione di una ampia panoramica, anche se, dopo una lunga distrazione, gli americani si sono messi alla rincorsa.

Per ora comunque, scrive Frank Gardner della BBC all’inizio di un lungo e documentato articolo, resta il fatto che Russia e Cina hanno rubato terreno nello sviluppo dei missili ipersonici.

I vantaggi dei missili ipersonici

Grazie alla loro velocità e manovrabilità – viaggiano a più di cinque volte la velocità del suono – i missili ipersonici sono un’arma formidabile, tanto che potrebbero cambiare il modo in cui si combattono le guerre.

Ecco perché la competizione globale per il loro sviluppo si sta inasprendo.

Ipersonico significa qualcosa che viaggia a velocità di Mach 5 o più veloce. (Si tratta di cinque volte la velocità del suono, ovvero 6.270 km/h.) Questo li colloca in una categoria diversa rispetto a qualcosa che è semplicemente supersonico, ovvero che viaggia a una velocità superiore a quella del suono (1.230 km/h).

E la loro velocità è in parte il motivo per cui i missili ipersonici sono considerati una minaccia così grande.

“Questo è solo un aspetto del quadro più ampio della competizione geopolitica emergente”, afferma William Freer, membro del comitato per la sicurezza nazionale del think tank Council on Geostrategy.

“[È un evento] che non si verificava dai tempi della Guerra Fredda.”

I cinesi fanno paura

“Penso che i programmi ipersonici cinesi… siano impressionanti e preoccupanti”, aggiunge Freer.

La Cina possiede l’arsenale di velivoli ipersonici più potente al mondo. Alla fine del 2024, la Cina ha presentato il suo ultimo velivolo ipersonico planante, il GDF-600. Con un carico utile di 1.200 kg, può trasportare submunizioni e raggiungere velocità di Mach 7 (8.600 km/h).

“Il risultato netto è che non ci siamo accorti della massiccia ascesa della Cina come potenza militare”, ha ammesso Sir Alex Younger, subito dopo essersi ritirato dalla carica di capo dei Servizi Segreti britannici nel 2020.

Ma Freer aggiunge: “Quando si tratta dei russi, dovremmo probabilmente essere molto più cauti su ciò che stanno facendo.” affermazione.”

Nel novembre 2024, la Russia ha lanciato un missile balistico sperimentale a medio raggio contro un sito industriale a Dnipro, in Ucraina, utilizzandolo come campo di prova.

Il missile, che secondo l’Ucraina viaggiava a velocità ipersoniche di Mach 11 (o 13.500 km/h), è stato chiamato “Oreshnik”, che in russo significa nocciolo.

Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che l’arma viaggiava a una velocità di Mach 10.

Si dice che la sua testata si sia deliberatamente frammentata durante la discesa finale in diversi proiettili inerti, mirati in modo indipendente, una metodologia che risale alla Guerra Fredda.

Qualcuno che l’ha sentito atterrare mi ha detto che non era particolarmente rumoroso, ma che ci sono stati diversi impatti.

Sei testate sono state sganciate su bersagli separati, ma poiché erano inerti, il danno non è stato significativamente maggiore di quello causato dai bombardamenti notturni russi sulle città ucraine.

Il più veloce finora è russo, l’Avangard, che si dice possa raggiungere velocità di Mach 27 (circa 20.700 miglia orarie) – sebbene venga citata più spesso la cifra di circa Mach 12 (9.200 miglia orarie), che equivale a due miglia al secondo.

In termini di pura potenza distruttiva, tuttavia, i missili ipersonici non sono molto diversi dai missili da crociera supersonici o subsonici, secondo Freer.

“È la difficoltà nel rilevarli, tracciarli e intercettarli che li distingue davvero.”

Esistono fondamentalmente due tipi di missili ipersonici: i missili boost-glide si basano su un razzo (come quelli DF-17 in Cina) per essere spinti verso e talvolta appena sopra l’atmosfera terrestre, da dove poi precipitano a queste velocità incredibili.

A differenza dei più comuni missili balistici, che viaggiano seguendo un arco abbastanza prevedibile – una curva parabolica – i veicoli ipersonici a planata possono muoversi in modo irregolare, manovrati nel volo finale verso il loro bersaglio.

Ci sono poi i missili da crociera ipersonici, che aderiscono al terreno, cercando di rimanere sotto il radar per evitare di essere rilevati.

Vengono lanciati e accelerati in modo simile utilizzando un razzo vettore, quindi, una volta raggiunta la velocità ipersonica, attivano un sistema noto come “motore scramjet” che aspira aria durante il volo, spingendolo verso il bersaglio.

Si tratta di “armi a duplice uso”, il che significa che la loro testata può essere nucleare o convenzionale ad alto esplosivo. Ma queste armi non si limitano alla sola velocità.

Per l’Europa, la minaccia latente per i paesi della NATO deriva principalmente dai missili russi, alcuni dei quali sono dislocati sulla costa baltica, nell’enclave russa di Kaliningrad. Cosa succederebbe se Putin ordinasse un attacco su Kiev con un Oreshnik, questa volta armato con un carico utile completo di alto esplosivo?

Il leader russo ha affermato che quest’arma sta entrando in produzione di massa e che ha la capacità, ha detto, di ridurre i bersagli “in polvere”.

La Russia ha anche altri missili che viaggiano a velocità ipersonica

Putin ha dato molto risalto ai missili Kinzhal (Dagger) della sua aeronautica militare, sostenendo che viaggiassero così velocemente da essere impossibili da intercettare. Da allora, ne ha lanciati molti contro l’Ucraina, ma a quanto pare i Kinzhal potrebbero non essere veramente ipersonici e molti sono stati intercettati.

Sidharth Kaushal, del think tank sulla difesa del Royal United Services Institute, è tra coloro che pensano che non siano necessariamente rivoluzionari.

“La velocità e la manovrabilità li rendono interessanti contro bersagli di alto valore e la loro energia cinetica all’impatto li rende anche un mezzo utile per ingaggiare bersagli rinforzati e interrati, che in precedenza sarebbero stati difficili da distruggere con la maggior parte delle munizioni convenzionali.”

Ma sebbene viaggino a una velocità cinque volte superiore a quella del suono o più, esistono misure di difesa, alcune delle quali sono “efficaci”, sostiene Sharpe.