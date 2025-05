Una giovane che era in fila per entrare nell’area riservata al Concertone del primo maggio a Roma è stata molestata da tre cittadini extracomunitari. I tre, approfittando della ressa, avrebbero afferrato la donna che, grazie all’aiuto di un’amica, è tuttavia riuscita ad allontanarsi chiedendo aiuto agli operatori impegnati nei servizi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Grazie alle descrizioni fornite e al tempestivo intervento degli agenti di Polizia del Commissariato Esquilino, i tre molestatori sono stati immediatamente rintracciati e arrestati per violenza sessuale.