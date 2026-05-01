Un’epidemia simulata di un nuovo batterio in diffusione globale è lo scenario usato dall’Oms per verificare la preparazione dei Paesi alle pandemie. Polaris II, test di due giorni, ha coinvolto 26 Stati e territori, 600 esperti e oltre 25 partner dell’Onu. La prova ha coperto tutte le fasi della risposta, dal coordinamento iniziale all’attivazione delle strutture di emergenza e allo scambio informativo globale. L’iniziativa segue Polaris I, svolto nell’aprile precedente su un virus immaginario, con i Paesi impegnati in condizioni operative realistiche per condividere dati, allineare politiche e rafforzare la capacità di intervento comune.

L’Oms ha ribadito la cooperazione globale: “L’esercizio Polaris II ha mostrato cosa è possibile quando agiamo insieme. Ha dimostrato che la cooperazione globale non è facoltativa, è essenziale”, ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Questo è lo scopo del Global Health Emergency Corps: coordinamento tra la forza lavoro di emergenza, costruire fiducia, rafforzare le connessioni e lavorare come se si fosse una cosa sola attraverso i confini”. Testati anche quadri OMS e IA. “Simulando la diffusione di un pericoloso agente patogeno in condizioni di vita reale, l’esercizio Polaris II ci ha aiutato a trasformare in azione i piani esistenti. Non è sufficiente avere piani su carta, ciò che conta è come si comportano nella pratica”, ha detto Edenilo Baltazar Barreira Filho. “L’esercizio Polaris II”, HorizonX, “ha mostrato cosa succede quando i Paesi sono preparati e pronti ad agire insieme”, ha concluso Chikwe Ihekweazu.