È deceduta a 72 anni in seguito ad una malattia Anna Laura Braghetti, ex componente delle Brigate Rosse coinvolta nel rapimento di Aldo Moro. Braghetti già dagli ultimi anni della sua carcerazione è stata impegnata nel sociale con particolare attenzione ai detenuti e alle persone in difficoltà. Ne dà notizia la famiglia: “Ci ha lasciati la nostra cara Anna Laura circondata dall’amore dei famigliari e degli amici. I funerali si svolgeranno in forma strettamente riservata. La sua comunità degli affetti”.

L’avvocato Valter Biscotti è il legale dei familiari della scorta di Moro. Commentando la notizia della morte della brigatista che partecipò all’azione del 1978, ha dichiarato: “Anna Laura Braghetti è sicuramente una figura centrale nella storia delle Brigate Rosse e non è quella sorta di crocerossina apparsa nel film di Bellocchio. Partecipò all’omicidio di Vittorio Bachelet e ha avuto un ruolo importante nel rapimento di Aldo Moro perché non solo era l’intestataria dell’appartamento di via Montalcini ma è una delle tre persone che hanno ascoltato la voce del presidente Dc all’interno della prigione del popolo”.

Biscotti ha proseguito: “Lei e Gallinari furono incaricati da Moretti di trascrivere le registrazioni effettuate su due cassette. Proprio la sorte di quelle due cassette resta uno dei misteri di quella vicenda, non si sa che fine abbiano fatto, non c’è mai stata prova della loro distruzione. Ricordo anche che Pecorelli, che certamente era ben informato, scrisse e si interrogò su che fine avessero fatto le registrazioni con la voce di Moro”.

Per il penalista, “Braghetti non era una crocerossina, ha intrapreso un percorso di ripensamento ma non credo di ravvedimento ma resta protagonista, nell’omicidio Bachelet, di degli episodi criminali più efferati nella storia delle Br”.