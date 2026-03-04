Oggi alle 15 è in programma l’ultimo saluto a Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto a Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. I funerali del piccolo Domenico, la cui vicenda ha tenuto tutta Italia con il fiato sospeso, si terranno nel Duomo di Nola e saranno presieduti dal vescovo don Francesco Marino. Alla cerimonia saranno presenti anche l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, e la premier Giorgia Meloni.

Il risultato dell’autopsia

I funerali, tenuti in stand by per undici giorni dopo la morte del piccolo che risale al 21 febbraio, avranno luogo a distanza di poche ore dall’autopsia eseguita nella giornata di ieri al Secondo Policlinico di Napoli. L’esame è iniziato dopo la conclusione dell’incidente probatorio con il conferimento degli incarichi ai periti, che ora avranno 120 giorni di tempo per fornire le loro conclusioni. Si tornerà in aula l’11 settembre.

Dopo un primo esame sul corpo del piccolo Domenico “non sono emerse lesioni al cuore nella fase dell’espianto, in particolare non sembra esserci stato il taglio sul ventricolo di cui qualche fonte aveva parlato”, ha spiegato il medico legale Luca Scognamiglio, consulente della famiglia di Domenico. All’esame autoptico, che è durato più di tre ore, hanno preso parte insieme a Scognamiglio altre 25 persone tra periti e consulenti di parte. Il secondo accesso di tutto il collegio si terrà invece il 28 aprile: in quella sede si faranno anche le valutazioni sui campioni anatomopatologici.

Dopo giorni di silenzio hanno fatto sentire la loro voce anche due dei sette indagati per omicidio colposo. Raggiunto dall’inviato del programma “Lo stato delle cose” su Rai 3, il cardiochirurgo dell’ospedale Monaldi Guido Oppido si è assolto dichiarando: “Io so solamente che le cose le ho fatte bene, quindi io sono la vittima. Ho buttato 11 anni della mia vita per operare i bambini qui in Campania. Ho operato tremila bambini. Tutto questo lo sto passando perché ho provato ad aiutare i figli degli altri”.