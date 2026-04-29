La notte scorsa vicino a Châtillon, in Valle d’Aosta, un uomo è morto nel tentativo di fuggire alla polizia dopo il furto di un camion. Secondo quanto ricostruito, l’uomo alla guida del mezzo aveva appena eluso un posto di blocco facendo inversione di marcia, dando così il via all’inseguimento sulla strada statale 26. Poi, nel tentativo di fuggire, si è gettato dal camion in corsa ed è morto sull’asfalto. Inutili i soccorsi dei sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente. I due presunti complici del furto, fuggiti in auto, sono stati arrestati in Piemonte.