Tragico bilancio per le morti sul lavoro in Italia. In meno di 24 ore hanno perso la vita due operai, uno in Toscana, l’altro in Abruzzo. L’ultimo a Livorno, dove questa mattina ha perso la vita un lavoratore di una ditta edile, in zona Shangai. Secondo una primissima ricostruzione sembra che l’uomo sia rimasto schiacciato da un macchinario mentre stava scaricando dei materiali. A dare l’allarme è stato un collega che accortosi dell’accaduto ha subito chiamato il 112. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, ambulanze e un’automedica ma purtroppo il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

È morto durante la notte anche l’operaio di 59 anni, di nazionalità romena e residente a Civitavecchia, rimasto vittima di un incidente sul lavoro con un mezzo meccanico avvenuto ieri pomeriggio nel cantiere della nuova centrale idroelettrica in costruzione a Petrella Liri, frazione di Cappadocia, in provincia dell’Aquila. L’uomo lavorava per una ditta impegnata nell’intervento per conto del Cam, nell’ambito di un progetto legato alla realizzazione di un grande serbatoio idrico destinato ad approvvigionare una vasta porzione di territorio. Dopo l’allarme lanciato dai colleghi, sono intervenuti i soccorsi.

Considerata la gravità, è stato richiesto anche l’elisoccorso del 118: l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Avezzano in condizioni critiche. In ospedale è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico. I medici hanno tentato di stabilizzarlo, ma le forti emorragie e i molteplici gravi traumi riportati hanno reso vano lo sforzo dell’équipe sanitaria. Il decesso è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Resta ora da chiarire la dinamica dell’incidente e cosa sia accaduto nel cantiere durante la fase di lavoro che ha portato al ferimento mortale dell’operaio.