L’attore statunitense James Handy, 81 anni, è stato trovato senza vita nel giardino di un’abitazione a Los Angeles dopo un violento accoltellamento al petto. Tutto è iniziato con una chiamata al numero di emergenza 911, durante la quale una persona ha dichiarato intenzioni omicide e ha fornito indicazioni sull’accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo privo di sensi all’esterno della casa. Nonostante l’intervento dei soccorsi e il trasporto immediato in ospedale, l’attore è stato dichiarato morto poco dopo.

L’arresto del sospettato

La polizia ha fermato Michael Gledhill, 44 anni, con l’accusa di omicidio. L’uomo è il figlio della compagna dell’attore e viveva con la madre nella stessa abitazione. Secondo quanto riferito dalle autorità, sarebbe stato proprio lui a contattare i soccorsi dichiarando di aver ucciso qualcuno. Le indagini sono ancora in corso per chiarire il movente e la dinamica esatta dell’aggressione, mentre la scena del crimine è stata analizzata dagli investigatori della polizia di Los Angeles.

La carriera di James Handy

Nato a New York, James Handy aveva costruito una lunga carriera tra cinema e televisione. Il pubblico lo ricorda per la sua partecipazione al film “Jumanji” del 1995 e, più recentemente, per un ruolo in “Top Gun: Maverick” del 2022. L’attore era apparso anche in numerose serie televisive di successo come “NCIS: Los Angeles”, “The Closer” e “Cold Case”, diventando un volto noto soprattutto nel genere poliziesco.