Il mondo del calcio e tutti gli appassionati piangono la scomparsa di Igor Protti, bomber straordinario e amatissimo, che si è spento all’età di 58 anni. L’ex attaccante ha lottato con immenso coraggio per oltre un anno contro una terribile malattia, un tumore al colon. Sostenuto costantemente dall’affetto infinito della sua gente e dei tifosi, Protti ha convogliato le sue ultime preziose forze per realizzare un grande desiderio: accompagnare la figlia Noemi all’altare nel giorno del suo matrimonio.

La famiglia ha comunicato che la camera ardente per l’ultimo saluto è stata allestita presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, in via della Rimembranza, per permettere a quanti lo hanno amato di rendergli omaggio.

Il commovente messaggio d’addio ai tifosi

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa attraverso un doloroso post sul suo profilo ufficiale Instagram, dove i familiari hanno condiviso le ultime parole scritte proprio da Igor.

“(Igor) ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.