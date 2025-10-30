Morto in un incidente in moto il fratello di Andrea Delogu, aveva 18 anni
Un terribile incidente stradale ha sconvolto nel pomeriggio del 29 ottobre la comunità di Bellaria Igea Marina, nel Riminese. A perdere la vita è stato Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter Delogu e fratello della conduttrice e scrittrice Andrea Delogu. Il giovane era in sella a una moto Benelli 750 e stava percorrendo via Vittor Pisani quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro un palo della luce e poi contro un secondo palo sul margine della carreggiata.
L’impatto è stato violentissimo. I sanitari del 118, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti immediatamente, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi della Polizia Locale, che ha avviato accertamenti per chiarire se la perdita di controllo sia stata causata da un guasto, una distrazione o un malore improvviso. La moto e il corpo del giovane sono stati posti sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il dolore del padre e della comunità
Ore di dolore e silenzio hanno seguito la tragedia. Su Facebook, il padre Walter Delogu, già noto come ex autista di Marco Pantani, ha scritto un messaggio che ha commosso centinaia di persone:
“Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà… e tua mamma…”.
Parole strazianti, accompagnate da una valanga di commenti di affetto e cordoglio da parte di amici e conoscenti. Anche il sindaco Filippo Giorgetti ha espresso la sua vicinanza alla famiglia, dichiarando: “Non ho parlato ancora con i familiari – aspettiamo che ci sia il dissequestro della salma e la camera ardente, poi andrò a trovarli. Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è tristissimo. Che disastro.” Sui social ha aggiunto: “Col cuore colmo di tristezza, ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia.”