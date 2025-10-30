Un terribile incidente stradale ha sconvolto nel pomeriggio del 29 ottobre la comunità di Bellaria Igea Marina, nel Riminese. A perdere la vita è stato Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter Delogu e fratello della conduttrice e scrittrice Andrea Delogu. Il giovane era in sella a una moto Benelli 750 e stava percorrendo via Vittor Pisani quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro un palo della luce e poi contro un secondo palo sul margine della carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo. I sanitari del 118, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti immediatamente, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi della Polizia Locale, che ha avviato accertamenti per chiarire se la perdita di controllo sia stata causata da un guasto, una distrazione o un malore improvviso. La moto e il corpo del giovane sono stati posti sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il dolore del padre e della comunità

Ore di dolore e silenzio hanno seguito la tragedia. Su Facebook, il padre Walter Delogu, già noto come ex autista di Marco Pantani, ha scritto un messaggio che ha commosso centinaia di persone:

“Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà… e tua mamma…”.

Parole strazianti, accompagnate da una valanga di commenti di affetto e cordoglio da parte di amici e conoscenti. Anche il sindaco Filippo Giorgetti ha espresso la sua vicinanza alla famiglia, dichiarando: “Non ho parlato ancora con i familiari – aspettiamo che ci sia il dissequestro della salma e la camera ardente, poi andrò a trovarli. Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è tristissimo. Che disastro.” Sui social ha aggiunto: “Col cuore colmo di tristezza, ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia.”