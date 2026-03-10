È morto a soli 18 anni Luigi Nativi, content creator originario di La Maddalena e molto conosciuto su TikTok. La notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare sui social nelle ultime ore, suscitando dolore e incredulità tra follower, amici e altri creator che lo seguivano online.

A comunicare pubblicamente la morte del giovane è stata la collega Alice Mordenti, che ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato nelle sue storie su Instagram. Nel breve ma intenso tributo, la creator ha condiviso il proprio affetto e la propria commozione per la perdita.

“Ho perso un amico, un fratello. Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo forte che nessuno può toccare”, ha scritto la content creator, accompagnando le parole con un pensiero dedicato al giovane scomparso. Il messaggio è stato rapidamente condiviso e commentato da numerosi utenti, che hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Il cordoglio della comunità e le parole del sindaco

Alla notizia della morte di Luigi Nativi si è unita anche la voce delle istituzioni locali. Il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio e quello dell’intera comunità.

“In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti”, ha scritto il primo cittadino, sottolineando il dolore che sta attraversando la città. Lai ha poi invitato tutti a mantenere un atteggiamento rispettoso di fronte alla tragedia.

Il sindaco ha infatti chiesto ai cittadini e agli utenti dei social di mantenere “rispetto, discrezione e silenzio, evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano”. Infine ha rivolto un appello all’unità della comunità maddalenina: “La nostra comunità sa essere unita, stringiamoci con rispetto e umanità attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi”, ha concluso Lai.