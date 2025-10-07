Secondo il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko, l’Europa sarebbe “sulla via dell’escalation” nei confronti di Mosca, con “rischi di scontro molto alti”. Nelle stesse ore, Donald Trump ha dichiarato di aver “preso una decisione” sull’invio di missili Tomahawk in Ucraina, specificando però di voler prima sapere come Kiev intende utilizzarli.

Nella notte, la Russia ha intercettato 251 droni ucraini, mentre nuovi attacchi hanno colpito infrastrutture energetiche in Ucraina. Zelensky ha denunciato la scarsa reazione dell’Occidente e l’uso, da parte russa, di componenti stranieri nelle proprie armi. Queste le ultime notizie dal fronte ucraino.

In Norvegia, intanto, un pilota ha segnalato la presenza di droni nei pressi dell’aeroporto di Oslo, causando ritardi e dirottamenti, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito il fenomeno “una grave minaccia” attribuendone l’origine alla Russia. Il Cremlino, tramite il portavoce Dmitry Peskov, ha respinto le accuse, definendole “infondate e indiscriminate”. L’intelligence russa ha poi accusato il Regno Unito di pianificare una “provocazione” contro una nave europea per incolpare Mosca e giustificare nuovi aiuti militari a Kiev.