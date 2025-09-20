Alexander Tyunin, ceo della società Chempromengineering, che fornisce componenti per i droni Shahed, è stato trovato morto nella regione di Mosca. Lo scrive la Tass.

Fornitore chiave di materie prime per la produzione di droni

Il corpo di Tyunin è stato trovato sulla strada accanto alla sua auto, nei pressi di un bosco. Nelle vicinanze, scrive l’agenzia di stampa ufficiale russa, sono stati trovati un fucile da caccia e un biglietto d’addio in cui l’uomo avrebbe spiegato che il suo gesto era motivato da una lunga lotta contro la depressione.

Secondo Military, ripreso da Ukrianska Pravda, l’azienda, conosciuta con il marchio Umatex Group, è l’unico produttore di fibra di carbonio in Russia e un fornitore chiave di materie prime per la produzione di droni d’attacco Shahed/Geran.

In particolare, l’azienda fornisce materiali utilizzati nella produzione di fusoliere per droni a lungo raggio, copie russe dello Shahed-136.