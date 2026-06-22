A Baricella, nel Bolognese, una storia di dolore e solidarietà sta mobilitando istituzioni e cittadini. Sedici cani, rimasti senza il loro proprietario dopo una tragedia improvvisa, sono oggi alla ricerca di una nuova famiglia che possa accoglierli. Gli animali appartenevano a Paolo Fravezzi, 52 anni, scomparso alla fine di maggio, e per lui rappresentavano molto più di semplici animali domestici: erano parte integrante della sua vita.

Il gruppo è composto da sette cuccioli di American Staffordshire Terrier, sette esemplari adulti della stessa razza e due meticci di grossa taglia. Dopo la morte del proprietario, i cani sono stati messi al sicuro e trasferiti in una struttura specializzata, dove ricevono assistenza e cure quotidiane. Tuttavia, il loro soggiorno rappresenta soltanto una soluzione temporanea in attesa di adozioni definitive.

L’appello del Comune e i costi della gestione

Per favorire il ricollocamento degli animali, il Comune di Baricella ha deciso di intervenire direttamente lanciando un appello pubblico. Il sindaco Omar Mattioli ha spiegato la portata della situazione con parole che sottolineano sia l’aspetto umano sia quello organizzativo della vicenda.

“La prematura scomparsa del cinquantaduenne Fravezzi ha lasciato un grande vuoto e una situazione d’emergenza. I suoi 16 amatissimi cani, 9 adulti e 7 cuccioli, sono rimasti improvvisamente soli. Dopo la mobilitazione della Polizia Locale per accudirli nelle prime fasi, gli animali hanno ora bisogno di trovare una famiglia stabile che possa donare loro l’affetto che meritano. – ha spegato il primo cittadino – Come amministrazione di Baricella abbiamo preso a cuore la loro situazione e lanciato un appello urgente per promuovere le adozioni. Attualmente, la gestione di un numero così importante di animali comporta una spesa complessa e non indifferente per le casse pubbliche, oltre 5mila euro al mese, fondi dei contribuenti che il Comune vorrebbe poter destinare alle priorità del territorio. Per questo motivo, trovare una casa a questi splendidi animali è diventato fondamentale”.

Chi era Paolo Fravezzi e cosa è accaduto

Dietro questa vicenda si nasconde una tragedia che ha profondamente colpito la comunità locale. Paolo Fravezzi è morto alla fine di maggio dopo essere stato colpito da una probabile puntura di una vespa o di un calabrone mentre si trovava nel giardino di un amico a Selva Malvezzi, nel territorio di Molinella.

L’uomo stava effettuando alcuni lavori di potatura quando avrebbe avvertito il dolore provocato dalla puntura. In pochi minuti le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Un amico, accortosi della situazione, ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso.

Trasportato d’urgenza al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, il 52enne è stato ricoverato in Rianimazione, ma nonostante i tentativi dei medici non è sopravvissuto alle conseguenze del grave shock anafilattico. Oggi, a raccogliere la sua eredità affettiva, restano i suoi sedici cani, per i quali l’intera comunità spera in un futuro sereno e in una nuova famiglia pronta ad accoglierli.