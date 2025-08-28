San Benedetto del Tronto torna sotto i riflettori per la decisione di mantenere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, concessa nel lontano 1924 durante il periodo fascista. Nonostante siano passati quasi un secolo, la cittadinanza non è mai stata revocata, nemmeno con iniziative precedenti da parte dei consigli comunali successivi. La questione è tornata di attualità nelle ultime settimane, quando i consiglieri di centrosinistra Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci hanno proposto una mozione per cancellare questo riconoscimento storico, ritenuto oggi anacronistico e controverso.

La mozione, tuttavia, non ha ottenuto il numero sufficiente di voti per essere approvata. L’opposizione alla revoca e l’astensione di figure chiave hanno fatto sì che la cittadinanza onoraria rimanesse invariata, suscitando nuove polemiche sia tra i cittadini che tra i rappresentanti politici. La vicenda riapre il dibattito sul ruolo della memoria storica e sul modo in cui le istituzioni locali affrontano simboli legati a regimi passati.

Il voto e le reazioni politiche

La seduta del consiglio comunale si è svolta lunedì 25 agosto, con un risultato che ha confermato la divisione politica della città. A favore della revoca hanno votato solo quattro consiglieri di centrosinistra: Paolo Canducci, Aurora Bottiglieri, Martina De Renzis e Umberto Pasquali. Al contrario, sei consiglieri hanno espresso il loro voto contrario, mentre il sindaco Antonio Spazzafumo, eletto con una lista civica di Centro, insieme al presidente del consiglio Eldo Fanini, ha scelto di astenersi.

Non hanno partecipato al voto i consiglieri Elena Piunti, Domenico Novelli e Fabrizio Capriotti, mentre sono risultati assenti gli esponenti del centrodestra. La mancata approvazione della mozione ha provocato reazioni di delusione tra i sostenitori della revoca, che lamentano la mancata presa di posizione netta da parte dell’amministrazione comunale.