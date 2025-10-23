L’allenatore della squadra di Portland (Nba), Chauncey Billups, è stato arrestato in relazione a un’indagine su scommesse sportive illegali che ha portato all’arresto di almeno 32 persone con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro.

Alcuni degli arrestati sono accusati anche di aver gestito un’attività di gioco d’azzardo illegale e di associazione a delinquere finalizzata all’estorsione e alla rapina.

Tre famiglie della Mafia di New York coinvolte

Almeno tre famiglie della Mafia di New York sono coinvolte nella rete di scommesse, estesa in 11 Stati americani, come ha spiegato in una conferenza stampa Joseph Nocella Jr., il procuratore degli Stati Uniti per New York.

Fra gli arrestati ci sono anche l’ex giocatore e allenatore della Nba Damon Jones e il giocatore dei Miami Heat, Terry Rozier.

In particolare, il sistema si basava su informazioni segrete su atleti e squadre dell’Nba, come ad esempio quando i giocatori sarebbero rimasti in panchina o avrebbero abbandonato una partita in anticipo.

La maggior parte erano scommesse su singoli eventi, che sono più facili da manipolare. “Una rete che ricorda un film di Hollywood”, ha detto l’agente dell’Fbi a capo dell’indagine, Ricky Patel. “Questo è lo scandalo dell’insider trading per la Nba”.