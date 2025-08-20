Tragedia nella tarda serata di martedì a Trento, in via Perini, dove un incendio ha causato la morte di Sergei Oprea, immigrato moldavo che da anni gestiva un piccolo negozio da calzolaio. Il rogo è divampato intorno alle 23.45, mentre l’uomo si trovava ancora all’interno dell’attività. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare, dopo ore di intervento per domare le fiamme, hanno trovato il corpo carbonizzato del calzolaio. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare: le indagini sono in corso per chiarire l’origine del rogo e ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento, anche i carabinieri e la polizia locale. La comunità è sotto choc per la scomparsa di Oprea, conosciuto e stimato da clienti e residenti del quartiere.