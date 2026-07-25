Nel 1998 fu scambiata per errore in culla con un’altra bambina all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Le due piccole erano nate a poche ore di distanza a Capodanno. Per anni nessuno si è accorto di nulla, poi la loro insegnante di asilo ha notato la somiglianza di una delle due, Caterina, con quelle che erano di fatto le sue sorelle naturali. Le analisi confermarono i dubbi della donna.

Dopo lo choc iniziale e un percorso psicologico lungo, le due famiglie di Melissa e Caterina decisero di vivere come un unico nucleo, facendo sì che le ragazzine crescessero come due sorelle. Tre anni fa era convolata a nozze Caterina, ieri è stato invece il “gran giorno” di Melissa. Caterina, come aveva fatto Melissa con lei, era tra le damigelle della sposa. Ad accompagnare all’altare la sposa, come era accaduto per la sorella, c’erano i due padri, quello naturale e quello a cui era stata data per errore. Presenti anche le due madri.