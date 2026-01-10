L’Osservatorio sulle Persone Senza Dimora in Italia fio.Psd ha raccolto i dati riguardo al numero dei senzatetto deceduti: nel 2025 le vittime sono state 414. I dati certificano un aumento del 6% rispetto al 2024, quando le vittime erano state 391. Come evidenziato dall’Osservatorio fio.Psd, che dal 2020 monitora i decessi dei senzatetto in Italia, tra l’inverno e la primavera si sono registrati ben 226 decessi, mentre il numero dei morti al mese si aggira tra i 21 e i 42.

Il fenomeno attraverso i numeri di fio.Psd

L’indagine di fio.Psd ricostruisce anche l’età, il sesso e la nazionalità delle persone senzatetto morte nel 2025: sono quasi tutti uomini (il 91,5 per cento) e la maggior parte (il 56,5 per cento) sono stranieri provenienti soprattutto da Paesi come il Marocco e la Tunisia. I delicati dati di questa “strage silenziosa” evidenziano anche che le vittime sono di tutte le età: quella media delle persone senzatetto morte l’anno scorso è di 46,3 anni. Riguardo alle cause, invece, nel rapporto si legge: “Le cause dei decessi tra le persone senza fissa dimora riflettono una condizione di estrema vulnerabilità in cui i fattori personali, sociali e ambientali si intrecciano, aggravando situazioni già precarie che la strada amplifica”. Il 42% delle vittime muore per malori improvvisi, spesso conseguenza di anni di vita per strada, mentre il 40% per aggressioni, incidenti e suicidi.

I dati raccolti dall’Osservatorio fio.Psd mettono in luce anche la geografia dei decessi. Oltre la metà dei morti sono al Nord: il 30% nel Nord Ovest, il 20% nel Nord Est. Il 26% al Centro, il 17% al Sud e l’8,3% nelle isole. Le regioni con più decessi sono la Lombardia (con 78), e il Lazio (con 60). Tra le città italiane, invece, Roma risulta essere quella in cui sono morti più senzatetto: 48 decessi in provincia e 36 in città. A Milano sono invece 27 i morti. Il report, infine, mette in evidenza che la maggior parte dei decessi avviene nei territori di provincia: circa il 60%.