Voleva prenotare per pranzo con la famiglia in uno stabilimento balneare di Milano Marittima, ma si è sentito rispondere: “Non prendiamo bambini”. Andrea Mussini, turista modenese in vacanza con moglie e figlio di cinque anni e mezzo, lo racconta al Corriere di Romagna e alla Gazzetta di Modena.

“Non odiamo i bambini, da 33 anni facciamo così”

“Siamo soliti mangiare fuori a pranzo e cena e tutti i giorni, per noi la vacanza è questo. Nostro figlio è abituato a stare a tavola, non disturba, non ha bisogno di seggiolone e non abbiamo mai avuto problemi, ristoranti stellati compresi”.

Il titolare dello stabilimento, provato dai danni dei maltempo dei giorni scorsi, risponde: “Non odiamo i bambini, da 33 anni facciamo così. All’inizio venivano solo giovani ed erano le famiglie a puntare su altri bagni. Ora vengono persone di tutte le età e scelgono noi perché vogliono stare più serene, sapendo che qui non ci sono bambini piccoli perché solitamente li prendiamo dai 10 anni in su, sia in spiaggia che al ristorante, con eccezioni che possono riguardare particolari momenti della settimana o persone con le quali abbiamo un particolare rapporto di fiducia”.

“Mi sto solo ritagliando una fetta di clientela”

“Mi sto solo ritagliando una fetta di clientela, così come fanno a Milano Marittima altri tre o quattro alberghi e un mio collega. Se il turista si è offeso si è sbagliato, non avevamo nulla contro lui o suo figlio, è pieno di locali che lo avrebbero accolto senza problemi. Non prendo più neppure compleanni o addii al celibato o nubilato, per lo stesso motivo: disturbano l’atmosfera tranquilla. Così rinuncio ad una barca di soldi per tutelare il mio lavoro”.

“Sono contrario – dice il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, che non era a conoscenza della preclusione – un locale deve essere aperto al pubblico, bambini compresi, salvo particolari limitazioni”. Per Missiroli “non è ammissibile, ne va dell’immagine della località, aperta a tutti”.