Un nonno, un 60enne, accusato di violenza sessuale sulla nipotina. La polizia inoltre, dopo una perquisizione nella casa e nei luoghi di lavoro dell’indagato, ha sequestrato computer, telefoni e supporti informatici contenenti moltissimi quantitativi di materiale pedopornografico.

Le indagini e l’arresto

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Padova a disposizione della Procura della Repubblica. In sede di giudizio di convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare della custodia in carcere. Gli investigatori continuano nell’attività di analisi di tutti i supporti informatici per verificare la presenza di ulteriore materiale utile alle indagini. Il fascicolo, per gli aspetti relativi alla contestazione della detenzione del materiale pedopornografico, è stato trasmesso per competenza al Tribunale di Trento.