In un ristorante turco a Vienna c’è stata una sparatoria che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un’altra. Negli Usa la Corte suprema conferma quanto deciso da Trump: sui passaporti solo il genere maschile o femminile. In Italia invece, si preannuncia una giornata difficile per chi si muove con i trasporti pubblici: bus a rischio a causa di una sciopero.

Ecco le notizie del giorno in diretta:

08.31 Scioperi nel trasporto pubblico locale, bus a rischio a Roma, Milano e Palermo

Un altro venerdì a rischio per chi si muove in bus e metro in alcune città, anche se al momento non vengono segnalati particolari disagi. Lo stop è proclamato dai sindacati in diversi settori mentre a Firenze si terrà l’assemblea dei delegati Cgil con Maurizio Landini, durante la quale si valuterà anche lo sciopero generale. Cub trasporti ha proclamato 24 ore di sciopero per il personale Amat di Palermo – si legge sul sito del Mit – mentre Uilt ha indetto lo stop del personale di Autostrade per l’Italia (tronco di Milano). E sempre a Milano sciopero Cobas per l’Atm. Uilt, Ugl Ferrovieri/Salpas-Orsa Ferrovie/Fast-Confsal hanno indetto uno stop per il personale di Trenitalia del Lazio e infine Filt-Cgil/Uilt-Uil/Ugl-Fna fanno fermare il personale della società per la mobilità di Latina.

08.15 Un 18enne alla guida investe 16enne ad Andria, ragazzo in coma

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in stato di coma nell’ospedale di Bonomo di Andria dopo essere stato investito da un’auto mentre a piedi attraversava via Gramsci, strada del centro cittadino. L’incidente risale alla notte tra domenica e lunedì scorsi ma se ne è avuta notizia solo oggi. Alla guida dell’auto era un diciottenne che si è fermato a prestare soccorso. Sarebbe risultato negativo all’alcoltest. È indagato per lesioni e la sua auto è stata sottoposta a sequestro.

03.18 Sparatoria in ristorante turco a Vienna, un morto e un ferito

Un morto e un ferito grave: è il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera in un ristorante turco di Vienna, nel quartiere Ottakring. Le persone colpite sarebbero di nazionalità cecena, mentre lo sparatore in fuga sarebbe di origine serba già noto alle forze dell’ordine. La polizia austriaca fa sapere di aver avvito una caccia all’uomo.

02.19 Trump: “Iran ha chiesto se sanzioni possono essere revocate”

L’Iran ha chiesto se le sanzioni statunitensi possano essere revocate: lo ha detto il presidente americano Donald Trump. “L’Iran ha ricevuto pesantissime sanzioni statunitensi, e questo rende la situazione davvero difficile”, ha detto Trump durante una cena con i leader dell’Asia centrale. “Sono aperto ad ascoltare questa richiesta: vedremo cosa succederà, ma lo farei volentieri”, ha aggiunto.

02.06 Senato boccia misura per impedire a Trump guerra a Caracas

Con 51 no e 49 sì, il Senato americano ha bocciato una risoluzione che avrebbe impedito al presidente Donald Trump di attaccare il Venezuela senza l’autorizzazione del Congresso, un giorno dopo che alti dirigenti dell’amministrazione Usa avevano detto ai legislatori che Washington al momento non prevede attacchi sul territorio dello Stato sudamericano. Solo due repubblicani si sono uniti ai democratici nel sostenere la misura, segno del sostegno del Grand Old Party alle operazioni militari di Trump nel sud dei Caraibi, dopo due mesi di attacchi letali contro presunte imbarcazioni di narcos. Tutto questo mentre le forze statunitensi hanno colpito un’altra presunta imbarcazione dedita al traffico di droga nei Caraibi, uccidendo tre persone. Il bilancio delle vittime della controversa campagna antidroga di Washington sale così ad almeno 70.

01.47 Corte suprema Usa: “Sui passaporti solo genere maschile o femminile”

La Corte suprema americana, a maggioranza conservatrice, ha convalidato il divieto, imposto dall’amministrazione Trump, di rilasciare passaporti con il genere “X” o un genere diverso da quello di nascita per le persone transgender o che si identificano come non binarie. Donald Trump aveva firmato il 20 gennaio, giorno della sua investitura, un decreto secondo cui la sua amministrazione avrebbe riconosciuto d’ora in poi solo “due sessi, maschile e femminile”, definiti alla nascita. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato lo stop al rilascio di passaporti con il genere X o con un genere diverso da quello di nascita dei titolari del documento. Questa decisione era stata contestata in tribunale e sospesa in prima istanza a giugno, e poi anche in appello a settembre. La Corte suprema, contro il parere dei tre giudici progressisti (su nove in totale), ha revocato questa sospensione.