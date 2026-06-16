Tragedia a Ollolai, in provincia di Nuoro, dove una neonata di tre mesi è morta a causa di un malore mentre era con la famiglia a una festa per la cresima. Secondo una prima ricostruzione la piccola avrebbe accusato un malessere improvviso durante i festeggiamenti. La madre ha dato immediatamente l’allarme: le condizioni della neonata sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza e l’elisoccorso, che ha trasferito d’urgenza la bambina all’ospedale San Francesco di Nuoro in condizioni critiche.

Disposta autopsia

Ogni tentativo dei medici di rianimare la piccola si è rivelato inutile: la bambina è morta poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Su disposizione dell’autorità giudiziaria la salma è stata trasferita a Cagliari, dove sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre l’azienda sanitaria ha attivato un servizio di supporto psicologico destinato ai familiari e alle persone coinvolte nella drammatica vicenda. In corso gli approfondimenti da parte delle autorità competenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.