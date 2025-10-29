“Come finirà il processo di Garlasco? Proscioglimento di Sempio e richiesta di revisione di Stati, dopo tutto questo casino non possono mica chiedere l’archiviazione”. Così si è espresso Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, in un’intervista telefonica a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele. Lovati ha commentato le prospettive del caso di Chiara Poggi, sottolineando come, secondo lui, l’esito naturale dovrebbe essere un proscioglimento per Sempio e la richiesta di revisione per Stati.

Sogni e critiche alle disposizioni della Procura

“Io ho parlato di un’organizzazione criminale internazionale, dedita alla pedofilia e al commercio degli organi umani. Nulla a che vedere con il prestito di soldi”, ha aggiunto Lovati riferendosi al sogno legato all’omicidio. Commentando le ultime disposizioni della Procura di Pavia, ha affermato: “Non avrei mandato Sempio all’esame antropometrico. Prima di tutto la reputo una cosa completamente inutile. In secondo luogo, non è nel mio stile collaborare con l’accusa, a meno che non mi obbligano. È l’ennesimo addobbo dell’albero di Natale dopo gli altri che ci sono stati: la dragatura del fosso, l’apertura della spazzatura dopo 18 anni, l’ignoto tre e questa è la quarta”.