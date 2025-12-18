Jake e Romy Reiner rompono il silenzio parlando di un “dolore inimmaginabile” dopo la tragedia che ha colpito la loro famiglia quando i genitori Rob e Michele sono stati uccisi a coltellate a Los Angeles dal fratello Nick che ora rischia la pena di morte per il duplice omicidio.

È stata Romy a scoprire domenica il cadavere del padre dopo che una massaggiatrice che aveva un appuntamento con i genitori non era riuscita a entrare nella casa del regista a Brentwood: la giovane è fuggita in preda all’orrore senza accorgersi che anche la madre era stata uccisa. Lo ha appreso il New York Times parlando con una persona vicina alla famiglia.

Nick Reiner rischia la pena di morte

I Reiner, che quella sera avrebbero dovuto ricevere a cena Barack e Michelle Obama, sono stati più volte accoltellati in camera da letto, ha detto il coroner di Los Angeles.

In California il governatore Gavin Newsom ha indetto una moratoria delle esecuzioni, ma il District Attorney Nathan Hochman sta valutando se chiedere in questo caso la pena capitale alla luce delle “speciali circostanze” del doppio delitto.