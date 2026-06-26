La morsa dell’afa continua a interessare l’Italia e gran parte dell’Europa, con l’innalzamento dell’allerta caldo che nel nostro Paese ha portato a 18 città contrassegnate dal bollino rosso. In questo contesto, il Ministero della Salute Ministero della Salute ha attivato il piano nazionale di prevenzione degli effetti delle ondate di calore, a seguito della riunione della cabina di regia interistituzionale di ieri.

Le linee guida

Al termine dell’incontro è stata approvata una circolare che definisce nuove linee guida operative. Tra le misure principali, si raccomanda che i Pronto soccorso garantiscano, “attraverso un triage dedicato”, un trattamento tempestivo per colpi di calore, disidratazione e malori da afa, evitando ricoveri impropri e tutelando le fasce più fragili della popolazione, come anziani, bambini, pazienti cronici e soggetti vulnerabili.

Il documento punta inoltre a ridurre gli accessi non necessari ai pronto soccorso, rafforzando la rete territoriale attraverso medici di base, Case della comunità e continuità assistenziale. Prevista anche l’attivazione di Unità di continuità assistenziale per favorire le cure domiciliari e alleggerire gli ospedali.

Sul fronte della sorveglianza, viene indicata la necessità di monitorare almeno un presidio di Pronto soccorso per ciascuna delle città incluse nel sistema di allerta, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze e Pescara. In parallelo, sarà sperimentato un sistema pilota di monitoraggio degli accessi ai servizi di salute mentale.

Particolare attenzione anche ai grandi eventi estivi, come concerti e festival, per i quali si raccomanda un coordinamento rafforzato per garantire idratazione e misure preventive contro l’esposizione prolungata al caldo.

La circolare è stata firmata dal capo dipartimento della Prevenzione Maria Rosaria Campitiello e dal direttore generale Sergio Iavicoli. Il ministro Orazio Schillaci ha sottolineato che la situazione “è sotto controllo”, con particolare attenzione alle persone fragili.

Infine, viene rafforzata la comunicazione pubblica con la campagna “Proteggiamoci dal caldo” e la diffusione dei bollettini sulle ondate di calore, attivi fino al 20 settembre.