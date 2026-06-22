Un operaio di 58 anni, originario del Casertano e dipendente di un’impresa di impiantistica edile con sede a Roccamonfina, è caduto dal tetto di un rustico sul quale stava effettuando dei lavori di manutenzione, finendo sul terrazzino al primo piano sottostante dopo un volo di circa tre metri. È successo a Cassino in provincia di Frosinone, nelle campagne della frazione Sant’Angelo in Theodice.

L’operaio ha riportato lesioni molto gravi, al punto che il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto ha chiesto l’intervento di un eliambulanza disponendo il trasferimento con codice rosso nel Pronto Soccorso del Policlinico di Tor Vergata a Roma. Le condizioni del 58enne sono apparse da subito molto gravi e l’uomo risulta ricoverato con prognosi riservata e la sua vita viene giudicata in pericolo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i Carabinieri di Cassino ed il personale Asl di Frosinone. Il cantiere è stato sequestrato per verificare il pieno rispetto di tutte le norme antinfortunistiche, comprese quelle sull’esposizione dei lavoratori alle ondate di calore di questi giorni