Operaio italiano 49enne è morto in Svizzera investito da un treno: lavorava sui binari della ferrovia

Un cittadino italiano di 49 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamane in Svizzera. L’uomo, un operaio, è stato investito da un treno che viaggiava verso Obergoms mentre stava preparando a Munster dei lavori di risanamento dei binari della ferrovia ‘Matterhorn Gotthard Bahn’.

Sui binari della ferrovia ‘Matterhorn Gotthard Bahn’ a Munster

Lo riferisce in una nota la polizia del Canton Vallese. Le ragioni dell’incidente sono ancora da accertare. Nonostante i primi soccorsi, il lavoratore è morto sul posto. Oltre a un ‘first responder’ inviato sul posto dall’Organizzazione cantonale dei servizi di emergenza del Vallese, sul posto sono intervenuti un elicottero dell’Air Zermatt, un’ambulanza e i vigili del fuoco. Sono partite due inchieste: una penale, della magistratura elvetica, e l’altra del Servizio investigativo svizzero per la sicurezza, per accertare le cause dell’incidente.