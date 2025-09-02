Un 33enne di origine tunisina è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri della Tenenza di Falconara (Ancona), per le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I militari sono andati a casa sua, durante un’operazione antidroga, per una perquisizione e l’uomo è fuggito dalla finestra, al primo piano, con addosso solo gli slip e le ciabatte.

A suo carico anche un decreto di espulsione

Il militare ha riportato alcune escoriazioni e si è fatto medicare all’ospedale di Chiaravalle. In casa del 33enne, dove vive con la moglie, sono stati trovati dieci grammi di hashish e quasi 800 euro, possibile provento di spaccio. Per il possesso della droga è stato denunciato a piede libero.

Da un controllo, è risultato che aveva a suo carico un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Pesaro e un ordine del questore, sempre di Pesaro, di abbandonare il territorio italiano, emessi a febbraio.

Stamattina il giudice Roberto Evangelisti ha convalidato l’arresto con l’obbligo di firma. Il 33enne ha spiegato al giudice che era fuggito perché senza documenti (sarebbe in attesa anche del permesso di soggiorno) e aveva paura che venisse rimpatriato. In Italia sarebbe arrivato con un barcone della speranza.