Un controllore di volo dell’aeroporto di Parigi Roissy-Charles de Gaulle è stato “sollevato da ogni incarico fino a nuovo avviso” dopo aver pronunciato “Palestina libera” durante uno scambio radio con un equipaggio della compagnia aerea israeliana El Al.

“L’analisi delle registrazioni dimostra che i fatti sono veri”

Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot. “L’analisi delle registrazioni dimostra che i fatti sono veri”, ha dichiarato Tabarot.

“L’autore del messaggio è stato identificato come un controllore del traffico aereo”, ha scritto il ministro su X. “È stato sospeso dal servizio fino a nuovo avviso. È stato immediatamente avviato un procedimento disciplinare”.

Il ministro francese Tabarot aveva immediatamente richiesto l’apertura di un’indagine amministrativa lunedì scorso in seguito alla segnalazione di El Al.