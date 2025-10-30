Protesta per un’automobile parcheggiata sulla pista ciclabile ed il proprietario della vettura lo accoltella alla schiena, ferendolo comunque in modo non grave. È accaduto nel centro di Crotone.

Nel centro di Crotone

Il responsabile del ferimento è stato fermato dalla polizia e condotto in Questura. Il ferito, che è un pensionato di 66 anni ed è stato ricoverato nell’ospedale di Crotone, non è in pericolo di vita.

Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, il ferimento del pensionato, che era in sella alla sua bicicletta, è stato preceduto da una lite col proprietario della vettura lasciata sulla pista ciclabile che è culminata col ferimento.