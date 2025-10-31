Due notti fa ha dato alla luce il suo bambino con una parto in casa e poi ha abbandonato il piccolo accanto ai cassonetti dell’immondizia alla periferia di Cesena. Come riporta Il Resto del Carlino, protagonista di questa delicata vicenda è una donna di 31 anni, che sarebbe affetta da ritardi cognitivi. Il neonato si trova attualmente in rianimazione neonatale, con prognosi riservata per ipotermia. La madre è invece piantonata dai Carabinieri in Ostetricia all’ospedale ‘Bufalini’. Entrambi sono stati soccorsi e salvati dal 118.

Una storia da inquadrare in un contesto di forte fragilità familiare

Attorno alla mezzanotte è arrivata al 118 una prima chiamata confusa, in cui si parlava di gravidanza e parto ma senza fornire indicazioni utili. La richiesta di soccorso è stata lanciata solo ieri mattina, alle 7:30, quando la partoriente è stata trovata in stato di shock e a rischio emorragia per la mancata espulsione della placenta. La donna vive in un contesto di forte fragilità familiare. Il padre del bambino è un uomo di 54 anni con cui la donna ha una relazione ma non convive e a cui sarebbe stata certificata una disabilità cognitiva. Entrambi avevano capito che non avrebbero potuto crescere il figlio e i servizi sociali si erano già attivati per avviare le procedure di affidamento e adozione dopo il parto. Ma la donna non si è mai recata in ospedale durante la gravidanza, ormai al termine.

L’arrivo del padre in ospedale

Il padre del neonato è arrivato in pronto soccorso quando madre e figlio erano già stati trasportati in ospedale, chiedendo informazioni del neonato. I carabinieri hanno sequestrato un vano al piano basso della casa e un garage esterno dove si sono svolti i fatti. I militari hanno ascoltato tutti i testimoni, compresi i genitori della donna, che erano in casa al momento del parto. Sull’accaduto è stata aperta una indagine da parte della Procura ma prima di formalizzare qualsiasi accusa sarà necessario ricostruire l’intera dinamica e verificare l’imputabilità delle persone coinvolte.