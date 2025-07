Paul Gallagher, fratello maggiore di Noel e Liam degli Oasis, è stato accusato di stupro e violenza sessuale. I reati contestati sarebbero avvenuti tra il 2022 e il 2024 e includono anche capi d’imputazione per strangolamento e minacce di morte, come ha confermato un portavoce della polizia metropolitana. Gallagher, 59 anni, non ha mai fatto parte della celebre band dei fratelli minori, ma ha spesso accompagnato da vicino la loro carriera. Cresciuto a Manchester insieme ai fratelli, è di un anno più grande di Noel e sette più di Liam. La notizia dell’incriminazione arriva in un momento delicato, mentre Noel e Liam, storicamente in rotta, hanno recentemente avviato un inatteso riavvicinamento con l’obiettivo di riformare gli Oasis. Il tour, partito a luglio, ha già registrato numerosi sold-out. Paul Gallagher dovrà comparire davanti alla Corte dei Magistrati di Westminster il prossimo 27 agosto.