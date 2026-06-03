Momenti di paura in Sardegna per un giovane turista francese di 28 anni, Giovanni Caselli, in vacanza sull’isola per qualche giorno di mare e turismo. Secondo il suo racconto riportato dalla testata francese Midi Libre, l’uomo sarebbe stato avvicinato e poi attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua.

Caselli ha spiegato di essersi tuffato inizialmente per realizzare un video durante il tramonto, per poi proseguire con un allenamento di nuoto in mare aperto.

Il racconto del giovane: “Mi ha morso più volte”

Nel suo racconto, il 28enne ha riferito che l’animale si sarebbe avvicinato senza mostrare subito atteggiamenti aggressivi, per poi attaccarlo improvvisamente. Lo squalo lo avrebbe morso più volte, secondo quanto dichiarato, con una serie di attacchi superficiali.

“Mi ha attaccato, mordendomi cinque volte, per fortuna in maniera superficiale”, ha raccontato il giovane, sottolineando come la situazione sia durata pochi istanti ma sia stata comunque molto spaventosa.

La fuga verso la riva e i soccorsi

Nonostante lo shock, Caselli è riuscito a reagire e a nuotare rapidamente verso la riva, mentre lo squalo si sarebbe allontanato subito dopo i primi morsi. Una volta raggiunta la costa, il giovane ha ricevuto le prime cure.

Le ferite riportate risultano lievi e localizzate alla mano, al ginocchio e al polpaccio, senza conseguenze gravi. L’episodio, tuttavia, ha generato forte preoccupazione e riacceso l’attenzione sulla sicurezza dei bagnanti nelle acque del Mediterraneo.