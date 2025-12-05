Nel settembre 2023 era caduto dalla bici per colpa di una buca a Collegno, nel Torinese. Un incidente fatale per Aldovino Lancia, 70 anni, che non era sopravvissuto, anche a seguito del ricovero ospedaliero. L’anziano non indossava il casco protettivo, ma secondo la procura gli imputati non si sarebbero occupati correttamente “dell’apposizione e della manutenzione della segnaletica” e avrebbero, “per negligenza e imperizia”, omesso “la manutenzione e il controllo tecnico delle strade”.

L’ex sindaco del comune piemontese, Francesco Casciano, in carica fino al 2024 con il Partito Democratico, è accusato di omicidio stradale insieme a un dipendente del Comune. Il processo di primo grado è iniziato questa settimana. Lui stesso, quando era in carica, si era impegnato per promuovere la mobilità ciclabile. Tuttavia in quel tragitto non ci sarebbero stati cartelli che segnalavano il pericolo imminente.