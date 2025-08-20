Jiang, un pensionato cinese di 75 anni, mentre navigava online e sui social network, si è imbatutto in un avatar femminile generato con l’intelligenza artificiale. Poco pratico di tecnologia, l’uomo ha iniziato a conversare con lei immaginando fosse una ragazza normale, ma incredibilmente bella. Il modo di parlare meccanico della ragazza virtuale, con tanto di voce fuori sincrono, pare non aver intaccato minimamente l’entusiasmo di Jiang, i cui occhi inesperti l’hanno indotto a innamorarsi di una ragazza IA credendola reale. Jiang, infatti, trascorreva intere giornate nell’attesa di poter parlare con l’avatar femminile, aspettando con ansia un qualsiasi messaggio da parte della ragazza.

La richiesta di divorzio e l’intervento dei figli

La moglie di Jiang, vedendo il marito ossessionato dallo smartphone, lo ha rimproverato più volte esortandolo a staccarsi dallo schermo. A quel punto, però, nel mondo di Jiang esistevano solo le conversazioni con la ragazza online. L’uomo, dopo tanti anni di matrimonio, ha deciso di chiedere il divorzio alla moglie per dedicarsi interamente al suo amore virtuale.

Scossa, sorpresa e naturalmente disorientata, la moglie di Jiang ha chiesto aiuto ai suoi figli, che sono intervenuti prontamente parlando con il padre. A Jiang, infatti, è stata rivelata la cruda realtà dei fatti: stava parlando con una ragazza che non esisteva, un semplice prodotto dell’intelligenza artificiale. Come spiegato a Jiang, il suo amore per quella ragazza poteva esistere nel mondo virtuale ma non in quello reale.

Quello di Jiang non è un caso isolato: in Cina, infatti, sono molti gli anziani che, conducendo una vita solitaria, vengono attirati da un’intelligenza artificiale sempre più presente e soprattutto sempre più realistica. Nella maggior parte dei casi, questi avatar generati con l’IA spingono le persone al consumo, promuovendo vari prodotti che molte persone anziane acquistano senza alcuna esitazione. In altri casi, però, questi modelli vengono realizzati allo scopo di provocare una dipendenza emotiva da parte di chi, come Jiang, si ritrova magicamente a parlare con “la ragazza dei propri sogni”. Per questo motivo, gli esperti consigliano alle famiglie con parenti anziani di monitorare attentamente le loro attività online, soprattutto se trascorrono troppo tempo con i dispositivi elettronici.