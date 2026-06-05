Una content creator attiva sulla piattaforma OnlyFans è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinara, in provincia di Rovigo, al termine di una verifica fiscale che avrebbe portato alla luce consistenti somme non dichiarate al Fisco. Secondo gli accertamenti, la donna avrebbe percepito oltre 270 mila euro tra il 2021 e il 2023 grazie alla pubblicazione e alla vendita online di contenuti destinati a un pubblico adulto.

Gli investigatori hanno ricostruito i flussi economici derivanti dagli abbonamenti pagati dagli utenti della piattaforma, rilevando presunte irregolarità nella dichiarazione dei redditi.

Il recupero delle somme e la tassa etica

Nel corso degli accertamenti, una parte delle somme contestate sarebbe stata successivamente regolarizzata. La content creator avrebbe infatti presentato in ritardo la dichiarazione dei redditi, consentendo il recupero fiscale di circa 120 mila euro.

Le Fiamme Gialle hanno contestato inoltre violazioni relative alle imposte dirette e all’Iva. Nel conteggio degli importi dovuti è stata applicata anche la cosiddetta “tassa etica“, che prevede un incremento dell’imposizione fiscale per chi opera nel settore della produzione e distribuzione di materiale pornografico.

Contestata anche l’indebita percezione della Naspi

La posizione della donna si sarebbe aggravata dopo ulteriori verifiche. Secondo quanto emerso dalle indagini, mentre svolgeva l’attività online e incassava i relativi proventi, avrebbe percepito anche l’indennità di disoccupazione Naspi.

L’importo contestato per il sussidio ammonterebbe a circa 16 mila euro. Per questo motivo la content creator è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Rovigo con l’ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato. Le indagini proseguono per definire nel dettaglio la posizione fiscale e previdenziale della donna.