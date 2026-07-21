Si arricchisce di nuovi elementi il caso dell’omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. I primi accertamenti sul corpo hanno evidenziato numerose fratture, dal cranio fino agli arti inferiori, un particolare che rende ancora più complessa la ricostruzione della dinamica del delitto.

Gli investigatori attendono ora i risultati dell’autopsia per stabilire se le lesioni siano state provocate da un violento pestaggio prima della morte oppure se siano una conseguenza dell’intenso calore sviluppato dall’incendio che ha distrutto il corpo. Anche l’ipotesi iniziale di un omicidio commesso con un’arma da fuoco è al momento oggetto di verifiche: vicino al luogo del ritrovamento è stato individuato un proiettile, ma gli esami balistici non hanno ancora consentito di stabilire un collegamento certo con la morte del cronista.

Le indagini si concentrano sulla vita privata

Un altro nodo da sciogliere riguarda il luogo del delitto. Sebbene non vi siano ancora certezze, gli inquirenti ritengono possibile che Luca Esposito sia stato ucciso proprio nell’area dove il suo corpo è stato successivamente rinvenuto. A rafforzare questa ipotesi c’è il ritrovamento, nelle immediate vicinanze, della sua automobile ancora chiusa a chiave.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone, stanno concentrando l’attenzione soprattutto sulla sfera personale della vittima. Al momento, infatti, gli investigatori ritengono meno probabile che il movente sia legato all’attività giornalistica svolta da Esposito, che seguiva prevalentemente il calcio e collaborava con testate sportive e televisioni locali. Non risultano episodi recenti che possano far pensare a contrasti maturati nell’ambiente professionale.

I dubbi sulla doppia identità professionale

Tra gli aspetti che gli investigatori stanno approfondendo vi sono anche alcune informazioni diffuse in passato dallo stesso Esposito riguardo alla propria attività lavorativa. Il 53enne sosteneva infatti di ricoprire un incarico dirigenziale all’Arpac e di lavorare per la Regione Campania, circostanze che sono state smentite dagli enti interessati. Anche l’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise ha precisato che Esposito non risultava iscritto all’albo professionale.

Gli inquirenti stanno quindi ricostruendo relazioni personali, frequentazioni e contatti avuti dalla vittima nelle ultime settimane per individuare il possibile movente dell’omicidio. Al momento nessuna pista viene esclusa, ma il quadro investigativo resta ancora privo di certezze. Saranno gli esiti degli accertamenti medico-legali e delle analisi scientifiche a fornire elementi decisivi per fare luce su un delitto che continua a presentare molti interrogativi.