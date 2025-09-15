Un uomo a bordo della nave da crociera Rhapsody of the Seas della Royal Caribbean ha tentato un gesto incredibile per evitare di pagare un debito di quasi 17mila dollari, pari a circa 14mila euro, accumulato giocando al casinò presente sulla nave. La crociera ai Caraibi era iniziata lo scorso 31 agosto, ma il 7 settembre, mentre la nave stava tornando verso la terraferma, il passeggero si è lanciato in mare. La fuga, tuttavia, è durata pochissimo: l’uomo è stato immediatamente ripescato da due uomini su moto d’acqua nelle vicinanze del porto di San Juan, a Porto Rico, dove la nave stava attraccando. Le guardie statunitensi lo hanno successivamente bloccato in strada pochi minuti dopo il suo arrivo.

Secondo quanto raccontato dagli agenti, l’uomo ha dichiarato di essersi gettato in acqua per evitare di dichiarare l’ingente somma che trasportava, contenuta in uno zaino insieme a cinque documenti di identità e due dispositivi elettronici. Le autorità lo hanno arrestato e poi rilasciato su cauzione in attesa del processo.

Debito, identità falsa e conseguenze legali

La versione fornita dall’uomo è stata tuttavia smentita dalla compagnia di crociera. La Royal Caribbean ha confermato che il passeggero si era registrato con un nome falso e che il debito di quasi 17mila dollari era “quasi esclusivamente associato alle spese del casinò e del gioco d’azzardo”. Le conseguenze legali per il passeggero potrebbero essere severe: rischia una multa fino a 250mila dollari e una condanna fino a cinque anni di reclusione.