Perde tremila euro alle slot machine, ragazzo in preda al panico soccorso dai carabinieri
In preda alla disperazione per avere perso tremila euro alle macchinette videopoker ha chiesto aiuto ai carabinieri. È successo a Verbania dove un giovane, dopo una serata trascorsa in un locale davanti alle slot, si è rivolto ai militari: troppo grande il peso di dover tornare a casa dai genitori e raccontare l’accaduto.
Il ragazzo ha contattato il 112 e all’operatore della centrale ha raccontato quanto successo, ammettendo di soffrire di ludopatia e di non riuscire a gestire la propria dipendenza dal gioco d’azzardo, lasciando intendere anche di poter compiere gesti autolesivi. Il militare, rimanendo costantemente in linea con il giovane, lo ha convinto a recarsi nella stazione dei carabinieri più vicina. Lì è stato accolto, ascoltato e rassicurato, prima di venire affidato al padre, che ha abbracciato e, a sua volta, rassicurato il figlio.