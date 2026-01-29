La polizia locale di Piacenza ha fermato un diciottenne di origine egiziana che viaggiava in città a bordo di un monopattino elettrico fuori norma, capace – secondo le specifiche dichiarate – di raggiungere una velocità massima di 98 chilometri orari grazie a una potenza di 2.400 watt. Il giovane circolava senza casco, dispositivo di protezione obbligatorio per legge.

Gli agenti hanno quindi elevato una sanzione amministrativa e disposto il sequestro del mezzo, avviando la procedura di confisca: per potenza e caratteristiche tecniche, infatti, il monopattino è stato considerato assimilabile a un motociclo privo di omologazione. Durante il controllo è giunto anche il proprietario del veicolo, che ha esibito una fattura di acquisto pari a 750 euro.

“Un ulteriore segnale – scrive il Comune di Piacenza – di quanto questi veicoli, facilmente accessibili sul mercato, possano rappresentare un serio rischio per la sicurezza pubblica se utilizzati su strada senza i dovuti requisiti”.