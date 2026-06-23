Novità sulla morte dell’agente di Polizia a Milano che ha perso la vita durante l’inseguimento di un’auto che non si era fermata all’alt. Due giovani albanesi sono stati fermati.

Francesco Imprezzabile morto in servizio

“Abbiamo fermato due soggetti di nazionalità albanese e sembrano essere abbastanza giovani”. Lo ha detto il comandante della Polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, spiegando che si tratta al momento di persone sottoposte a fermo per identificazione nell’ambito delle indagini sulla morte dell’agente Francesco Imprezzabile.

Mirabelli ha aggiunto che i due sono stati rintracciati dopo l’individuazione del suv coinvolto nella fuga. “Attraverso la visione delle telecamere del Comune e degli esercizi pubblici siamo riusciti questa mattina a individuare il veicolo”, ha spiegato, precisando che il mezzo “non risulta intestato a un privato”.

Secondo il comandante vi sono “fondati motivi” per ritenere che sul suv ci fossero almeno due persone, mentre sono in corso ulteriori verifiche per accertare l’eventuale presenza di altri occupanti.