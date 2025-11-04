Nel 2022 un pony fu trascinato per centinaia di metri da un’auto ad Acate, in Sicilia. L’animale morì tra atroci sofferenze. Tuttavia l’autore del gesto, un 32enne del posto finito a processo, è stato assolto perché per il giudice “il fatto non sussiste”. Ora gli attivisti del Progetto Vegan chiedono giustizia e nuove indagini per lui. In quell’occasione i carabinieri lo accusarono di furto aggravato e maltrattamento di animali. Dopo tre anni però il Tribunale di Ragusa ha messo fine alla vicenda, senza punire l’uomo.

La denuncia di Progetto Vegan

“Il fatto è evidente: il pony è morto e la legge per punire tali crudeltà esiste da anni, ma non viene applicata”, insorgono gli attivisti di Progetto Vegan, che aggiungono: “Non manca la legge, manca purtroppo la volontà e la responsabilità di applicarla e farla applicare – spiegano ancora – Quando un tribunale afferma ‘il fatto non sussiste’ di fronte a una crudeltà così evidente, si invia ai cittadini un messaggio devastante: chi maltratta gli animali può farla franca. Questo non è diritto, non è giustizia e di sicuro non è civiltà”.