Pony morto dopo essere stato legato e trascinato da un’auto. Per il giudice: “Il fatto non sussiste”. Animalisti insorgono
Nel 2022 un pony fu trascinato per centinaia di metri da un’auto ad Acate, in Sicilia. L’animale morì tra atroci sofferenze. Tuttavia l’autore del gesto, un 32enne del posto finito a processo, è stato assolto perché per il giudice “il fatto non sussiste”. Ora gli attivisti del Progetto Vegan chiedono giustizia e nuove indagini per lui. In quell’occasione i carabinieri lo accusarono di furto aggravato e maltrattamento di animali. Dopo tre anni però il Tribunale di Ragusa ha messo fine alla vicenda, senza punire l’uomo.
La denuncia di Progetto Vegan
“Il fatto è evidente: il pony è morto e la legge per punire tali crudeltà esiste da anni, ma non viene applicata”, insorgono gli attivisti di Progetto Vegan, che aggiungono: “Non manca la legge, manca purtroppo la volontà e la responsabilità di applicarla e farla applicare – spiegano ancora – Quando un tribunale afferma ‘il fatto non sussiste’ di fronte a una crudeltà così evidente, si invia ai cittadini un messaggio devastante: chi maltratta gli animali può farla franca. Questo non è diritto, non è giustizia e di sicuro non è civiltà”.