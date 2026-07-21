In queste ora sta facendo molto discutere uno scontrino relativo a una cena da 532 auro in un ristorante a Porto Cervo. L’immagine dello scontrino è stata pubblicata dalla pagina Facebook Braciamiancora, che ha scritto: “L’estate in Sardegna in una foto. Quale voce vi fa saltare dalla sedia? A me il caffè a 10 euro”. Il post, come spesso accade in questi casi, ha subito acceso la polemica con migliaia di commenti. Tra gli utenti, c’è chi giustifica il prezzo considerandolo prevedibile in una località come Porto Cervo, e chi invece contesta le singole voci riportate sullo scontrino.

Caffè a 10 euro: scoppia la polemica

Tra le voci più discusse, oltre a quella relativa ai 10 euro per un espresso, ci sono anche relative ai due coperti da 15 euro, alle quattro bottiglie d’acqua da 12 euro l’una, all’astice arrosto da 125 euro, e ai due dessert al cioccolato da 23 euro ciascuno. “Se non ci si può permettere Porto Cervo, non si va”, scrive qualcuno. “Se vai a Porto Cervo sai a cosa vai incontro”, sottolinea qualcun’altro. “Coperto a 15 e l’acqua a 12 invece è tutto ok?”, contesta invece un altro utente. In molti poi hanno sottolineato che “Porto Cervo non è Sardegna”. “Porto Cervo è un posto di nicchia, la Sardegna è un’altra cosa”, scrive un utente. “La Sardegna fortunatamente è altro”, scrive qualcun’altro.