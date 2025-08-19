Nei giorni scorsi, durante il ponte di Ferragosto, a Castelfranco Veneto gli agenti delle polizia municipale, impegnati in alcuni controlli di routine, hanno fermato l’auto di un giovane che è poi risultato positivo all’alcoltest, con valori di gran lunga superiori al limite consentito. Inevitabile, a quel punto, la denuncia per guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente. Al ragazzo poi è stato detto di chiamare una persona di fiducia per farsi venire a prendere. La sorpresa, però, era dietro l’angolo.

L’arrivo del padre

Tutto scorreva liscio, con le operazioni degli agenti concluse. All’arrivo del padre, però, le cose sono cambiate, quando l’uomo si è presentato effettuando alcune manovre di parcheggio piuttosto “creative”. Di fronte agli agenti ha poi manifestato comportamenti insoliti e ben distanti dalla lucidità. A quel punto gli agenti, insospettiti, hanno fatto scattare l’alcoltest anche per lui.

Anche il padre del ragazzo, infine, è risultato positivo, come uno strano e inaspettato effetto déjà vu. Stesse sanzioni anche lui: denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente. Quando si dice “tale padre, tale figlio”.