Nel tardo pomeriggio di lunedì 25 agosto, intorno alle 19:30, i vigili del fuoco sono stati chiamati a Masera, in Val d’Ossola, per un intervento che ha subito destato grande apprensione. Sul ponte che collega il centro abitato alla strada statale 337 della Valle Vigezzo si trovava un’autovettura ridotta a un ammasso di lamiere. L’immagine era surreale: l’auto sembrava piovuta dall’alto, dopo un volo di circa 20 metri lungo una scarpata.

Alla guida c’era una donna poco più che cinquantenne, che si trovava ancora all’interno del veicolo al momento dell’arrivo dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile sarebbe uscita di strada da un’area privata situata sopra la strada comunale 71, terminando la corsa sul ponte del fiume Melezzo.

I soccorsi e la messa in sicurezza

La donna, sotto shock ma cosciente, è stata immediatamente assistita dal personale sanitario giunto sul posto e trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area. La caduta del veicolo aveva infatti travolto alberi, barriere di protezione e altri elementi pericolanti che rischiavano di precipitare ulteriormente sulla carreggiata.