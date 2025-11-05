Nel pomeriggio di ieri, un operaio di 47 anni è morto cadendo da un silos, a un’altezza di circa 10 metri. La tragedia sul lavoro è avvenuta in via Madonnina a San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo, in un’azienda della Cooperativa Produttori di Mais di San Martino. A segnalare l’accaduto è stata la Uil del Veneto tramite le parole del segretario generale Roberto Toigo: “L’ennesima caduta dall’alto, una delle cause che ha mietuto più vittime durante il 2025 nella nostra regione e non solo. Nonostante i protocolli, i controlli, gli allarmi, non si riesce a spezzare questa lunga catena di infortuni. Occorre un passo in più, occorre capire che la fretta e il profitto non possono costare vite umane. Bisogna rallentare, fermarsi quando si percepisce il pericolo, mettere la vita al primo posto”.

Due incidenti sul lavoro in una settimana

L’operaio, di Monselice (Padova), stava facendo dei lavori di manutenzione nel capannone di una cooperativa per conto di una ditta esterna. La tragedia sarebbe avvenuta sotto gli occhi di un collega, che ha dato subito l’allarme. Sul posto sono giunti gli ispettori dello Spisal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), gli operatori del Suem 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L’area del capannone è stata posta sotto sequestro dallo Spisal. Secondo quanto si è appreso, si stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per verificare se siano state rispettate tutte le norme sulla sicurezza sul lavoro.

Al momento non sono emerse ipotesi precise sulle cause della caduta, ma si tratta dell’ennesimo incidente legato a lavori in quota. Quello di ieri è il secondo incidente mortale sul lavoro nel Polesine nell’ultima settimana, dopo quello del 29enne Luca Domenicale, schiacciato da un macchinario. “Di fronte a una vita spezzata sul luogo di lavoro ogni parola sembra insufficiente: il pensiero va alla famiglia, agli amici e ai colleghi della vittima, che in questo momento vivono un dolore incolmabile. Solo pochi giorni fa, un altro lavoratore ha perso la vita nella nostra provincia”, ha commentato Elisa Setta, sindaco di San Martino.