Parte il primo grande fine settimana di partenze per le vacanze estive e scatta il piano esodo di Anas per fronteggiare l’aumento del traffico sulla rete stradale e autostradale. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi fino a domenica 26 luglio sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli.

I numeri dell’Anas

Per agevolare la circolazione, fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attualmente attivi. Lungo le principali arterie è atteso un progressivo incremento dei flussi di traffico. Viabilità Italia ha previsto il bollino rosso per il pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, per la mattina di sabato 25 e per il pomeriggio di domenica 26 luglio. Le criticità riguarderanno soprattutto le partenze dai grandi centri urbani verso le località di mare e di villeggiatura, mentre domenica pomeriggio sono attesi i rientri verso le città.

Previsto anche lo stop al transito dei mezzi pesanti: oggi dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

“Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico – ha spiegato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24”.

“Con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con il nostro lavoro – ha aggiunto Gemme – vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene. La raccomandazione per tutti e senza eccezioni è di avere sempre comportamenti corretti alla guida, come ricordiamo nella nostra campagna di comunicazione con lo spot: ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare'”.