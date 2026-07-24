“Riattivare subito le accise mobili. È un meccanismo previsto dalla legge e perfezionato dallo stesso governo Meloni con il decreto carburanti del 2023. Poi serve un intervento mirato su alcuni settori, a partire dall’autotrasporto, e misure selettive per le famiglie a basso reddito”. Lo afferma il senatore del Partito Democratico, Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico, commentando, in un’intervista al Sole 24 Ore, l’impennata dei prezzi dei carburanti.

Le parole di Misani

“Le critiche sulla natura regressiva del taglio delle accise sono fondate, ma il meccanismo delle accise mobili di fatto è una partita di giro: quando i prezzi salgono lo Stato incassa più Iva, e quell’extragettito va restituito agli automobilisti abbassando l’accisa. L’impatto è limitato ma è una scelta di giustizia fiscale”, dice Misiani.

Per quanto riguarda le proposte Den sull’energia, il senatore spiega che bisogna lavorare su più fronti: “La via maestra per tagliare le bollette è cambiare il mix energetico aumentando rapidamente il peso delle rinnovabili. La semplificazione dell’iter amministrativo è un fattore decisivo: noi proponiamo di costituire una unità di missione Stato-regioni per tagliare le tempistiche e di rafforzare gli incentivi per i territori interessati”.

“La diffusione dei contratti di acquisto di lungo periodo e dei contratti per differenza e il potenziamento del ruolo di acquirente unico possono aiutare molto – aggiunge- . Per la transizione energetica sono necessari massicci investimenti su reti e accumuli e una fiscalità più favorevole per l’elettricità”. “Abbiamo bisogno, infine, di incentivi stabili e mirati per ridurre i consumi di energia delle famiglie e delle imprese e di un piano di decarbonizzazione dell’industria energivora, destinando a questo scopo i proventi delle aste Ets che oggi, purtroppo, finiscono in gran parte nel calderone del bilancio pubblico”, conclude.