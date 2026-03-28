Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di allievi: questo il reato contestato a un docente che lavora in provincia di Novara. Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza che prevede la sospensione dal suo ruolo ad un insegnante in servizio in un istituto superiore della provincia.

Secondo quanto reso noto dall’Arma, il provvedimento scaturisce da un’indagine “finalizzata a fare luce su episodi di particolare gravità”. L’inchiesta, coordinata dalla procura della Repubblica di Novara, ha “fatto emergere un grave quadro indiziario relativo a reiterate condotte illecite che sarebbero state perpetrate ai danni di diversi studenti e studentesse minorenni all’interno della stessa struttura scolastica. Le presunte vittime sarebbero state oggetto di attenzioni inappropriate da parte del docente, consistite in palpeggiamenti, ammiccamenti e frasi equivoche, che l’uomo avrebbe posto in essere durante le ore di lezione”.